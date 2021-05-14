В РФ предложили разрешить ведение малого бизнеса в жилых домах
17:12 14.05.2021 Источник: Газета.Ru
В Госдуме предложили снять ограничения на ведение малого бизнеса в жилых помещениях для индивидуальных предпринимателей. С соответствующим предложением к правительству обратилась член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб (письмо есть в распоряжении «Газеты.Ru»).
«Прошу вас дать поручение рассмотреть указанный вопрос, по аналогии с принятым Вами решением о введении понятия и правил деятельности гостевых домов, путем формирования разрешенных видов деятельности в индивидуальных жилых домах с внесением изменений в соответствующие нормативные акты», — говорится в письме, адресованном премьер-министру.
Сейчас приказ Минэкономразвития от 1 сентября 2014 года «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» фактически исключает возможность вести коммерческую деятельность в жилом доме. Чтобы открыть, например, магазин на первом этаже многоэтажки или гостиницу на своем участке нужно перевести помещение в статус нежилого.
«Традиционно в России небольшие торговые точки, точки оказания бытовых услуг могут и часто располагаются на первых этажах многоквартирных домов или на земельных участках под ИЖС (индивидуальное жилое строительство – «Газета.Ru») – тот же шиномонтаж, например, магазины с товарами первой необходимости. Особенно это касается отдаленных, труднодоступных населенных пунктов: там также, как и везде, нужны те же магазины, но большие торговые сети идут туда неохотно», — пояснила депутат.
При этом, добавила она, перевод из жилого фонда требует правовой подготовки, юридической подкованности и финансовых затрат, а тарифы на коммунальные платежи для таких помещений в разы больше тех, что платят обычные граждане.
В правительстве и Минэкономразвития, куда письмо было переадресовано, подтвердили его получение.
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