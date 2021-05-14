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Инфляционное давление в РФ остается существенно повышенным - ЦБ РФ

17:40 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в РФ в апреле замедлилась, но инфляционное давление остается существенно повышенным, следует из материалов Банка России.

"В апреле 2021 года годовая инфляция несколько замедлилась (до 5,53%) за счет эффектов базы в динамике цен на продовольственные товары. Текущее инфляционное давление осталось существенно повышенным в условиях сохраняющегося расширения спроса и давления со стороны затрат, в том числе изза роста цен на ми ровых товарных рынках", - отмечает ЦБ.

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