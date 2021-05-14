Если РФ изменит курс, Запад должен будет пересмотреть санкционный режим - ПА НАТО

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад должен продолжать санкционный режим в отношении России, но пересмотреть его, если Москва изменит политику. Об этом говорится в представленном на открывшейся в пятницу в Брюсселе сессии Парламентской ассамблеи НАТО докладе о противодействии России.



"(Необходимо - прим. ТАСС) продолжить применять санкции, если Москва не пересмотрит свое дестабилизирующее поведение и нарушения прав человека. Несмотря на критику в связи с тем, что санкции не смогли заставить Россию отменить свои прошлые агрессивные действия, они на самом деле действуют как сдерживающий фактор, поскольку повышают стоимость враждебных действий России. Санкции однозначно способствовали ухудшению инвестиционного климата в России, повлияли на стоимость рубля и замедлили экономическое развитие", - утверждается в документе.



При этом, как считает ПА НАТО, "подход Запада к санкциям должен быть гибким и готовым к пересмотру, если Россия изменит свою подрывную политику". "Кроме того, санкции являются важным средством, с помощью которого евроатлантическое сообщество может послать политический сигнал о том, что безрассудное и агрессивное международное поведение, а также системные нарушения прав человека неприемлемы. Важно поддерживать тесную координацию между США и ЕС, поскольку их соответствующие санкции дополняют и усиливают друг друга", - говорится в докладе.



В нем подчеркивается, что при введении индивидуальных санкций в отношении граждан РФ Западу следует "тесно консультироваться с представителями российской демократической оппозиции".



