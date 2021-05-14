Из-за глобального потепления в 30% аграрных регионах Земли снизится урожайность - ученые
18:30 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Наши расчеты показывают, что к концу столетия более трети регионов, где сегодня выращивается пища, попадут в такие климатические условия, в которых сельскохозяйственная продукция не производится. Хорошая новость заключается в том, что площадь таких зон будет относительно низкой, если нам удастся сократить выбросы", - заявил профессор Университета Аалто (Финляндия) Матти Кумму, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые считают, что глобальное потепление и связанный с ним рост концентрации углекислоты в атмосфере в целом благотворно повлияют на растения. В большинстве случаев они заметно повысят эффективность фотосинтеза, что позволит растениям запасать больше питательных веществ и быстрее расти.
Подобные изменения сегодня считаются безусловным плюсом для сельского хозяйства и выживания человечества, однако они основаны на том предположении, что рост доли СО2 в атмосфере не изменит ничего, кроме продуктивности растений. Эксперименты и наблюдения последних лет показали, что снижение уровня осадков и числа опылителей, а также рост числа вредителей резко уменьшат урожай оливок, кофе, кукурузы и многих других растений уже в этом столетии.
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