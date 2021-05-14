Из-за глобального потепления в 30% аграрных регионах Земли снизится урожайность - ученые

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Климатологи из Финляндии просчитали последствия глобального потепления для всех крупнейших аграрных регионов Земли и пришли к выводу, что оно значительно снизит урожайность в 30% из них или же сделает их непригодными для выращивания сельхозпродукции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Университета Аалто со ссылкой на статью в журнале One Earth.



"Наши расчеты показывают, что к концу столетия более трети регионов, где сегодня выращивается пища, попадут в такие климатические условия, в которых сельскохозяйственная продукция не производится. Хорошая новость заключается в том, что площадь таких зон будет относительно низкой, если нам удастся сократить выбросы", - заявил профессор Университета Аалто (Финляндия) Матти Кумму, чьи слова приводит пресс-служба вуза.



Ученые считают, что глобальное потепление и связанный с ним рост концентрации углекислоты в атмосфере в целом благотворно повлияют на растения. В большинстве случаев они заметно повысят эффективность фотосинтеза, что позволит растениям запасать больше питательных веществ и быстрее расти.



Подобные изменения сегодня считаются безусловным плюсом для сельского хозяйства и выживания человечества, однако они основаны на том предположении, что рост доли СО2 в атмосфере не изменит ничего, кроме продуктивности растений. Эксперименты и наблюдения последних лет показали, что снижение уровня осадков и числа опылителей, а также рост числа вредителей резко уменьшат урожай оливок, кофе, кукурузы и многих других растений уже в этом столетии.



