Сбер принял участие в XIII Международном салоне средств обеспечения безопасности и стал спонсором пожарно-спасательных соревнований

18:20

Сбер принял участие в XIII Международном салоне средств обеспечения безопасности. Специалисты банка выступили на тематических пленарных заседаниях, посвященных образовательным технологиям и робототехнике. На своем стенде Сбер презентовал участникам салона продукты и сервисы экосистемы, которые МЧС России и другие ведомства могут эффективно использовать в своей работе. Это услуги дочерних компаний СберСервис, VisionLabs и Dialog, виртуальный тир от Лаборатории виртуальной и дополненной реальности, робот-дезинфектор от Лаборатории робототехники и робот-оператор от VS robotics.

Во время работы салона также состоялись международные соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка» с участием России, Беларуси и Болгарии, генеральным спонсором которых выступил Сбер. Их участники соревновались в подъеме по штурмовой лестнице на второй (женщины) и четвертый (мужчины) этажи учебной башни на скорость.

В общекомандном зачете у женщин победила сборная России, серебро – у Республики Беларусь, бронза досталась спортсменкам из Болгарии.

В личном зачете места распределились следующим образом:

1-е место – Анастасия Романова (Россия) – 6,84 сек.;

2-е место – Екатерина Чендакова (Россия) – 6,87 сек.;

3-е место – Анна Стародымова (Россия) – 7,02 сек.

В общекомандном зачете у мужчин победила сборная Республики Беларусь, второе место заняла Россия.

В личном зачете результаты таковы:

1-е место – Роман Вагнер (Россия) – 13,39 сек.;

2-е место – Антон Тарасевич (Республика Беларусь) – 13,48 сек.;

3-е место – Никита Черепко (Республика Беларусь) – 14,81 сек.

Всего в соревнованиях приняли участие более 50 человек.

«Сбер заинтересован в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества с МЧС России в различных направлениях как в банковской, так и в небанковской сфере. Помимо традиционных форматов совместной работы в сфере финансовых услуг, мы активно взаимодействуем с МЧС в части предсказания и предотвращения стихийных бедствий с помощью искусственного интеллекта, – рассказал начальник управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка Олег Семененко. – Регулярно поддерживаем профильные соревнования – так, в 2019 году мы выступили официальным партнером VI Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, который прошел в Саратове под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. Сбер помогает ведомству в проведении мероприятий по развитию личного состава и стремится быть надежным партнером во всех вопросах».



