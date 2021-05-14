Центры военно-патриотического воспитания молодёжи с начала года посетили свыше 20 тыс. человек

19:20

В российских регионах создано 27 учебно-методических центров (УМЦ) военно-патриотического воспитания (ВПВ) молодёжи «Авангард»,

в 2021 году их посетили более 20-ти тысяч человек, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.

«Сейчас в субъектах Российской Федерации 27 центров. В 17-ти

из них уже проводятся учебные сборы и тематические смены

военно-патриотической направленности. С начала года их посетило свыше 20-ти тысяч человек. Остальные центры откроются в ближайшее время - после снятия ограничений», - сказал Шойгу на селекторном совещании

с участием высших должностных лиц субъектов

На совещании, сказал Шойгу, будет рассмотрено как выполняется распоряжение президента РФ по созданию УМЦ ВПВ молодёжи «Авангард».

«Одной из национальных целей развития страны до 2030 года является воспитание гармоничной, социально ответственной личности с активной гражданской позицией. Для решения этой задачи необходимо сформировать особую современную образовательную среду. И центры в полной

мере позволяют это сделать», - отметил Шойгу.

Он, в частности, сообщил что в «Авангарде» на территории подмосковного парка «Патриот» успешно используются новые образовательные технологии, интерактивные учебно-методические комплексы и цифровой контент, вводятся элементы искусственного интеллекта.

«С марта - после возобновления очной подготовки - в нём прошли обучение более четырёх тысяч школьников Московского региона», - сказал Шойгу.

По его словам, от детей и их родителей получены исключительно положительные отзывы, многие ребята выразили желание снова побывать там.

«Это безусловное подтверждение правильности наших подходов. Считаю, что регионы должны позаботиться о создании подобных условий для своих подростков», - сказал министр.

Центры военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» планируется создать во всех российских городах с населением

более 100 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Президент страны поддержал нашу инициативу по развитию сети центров «Авангард». Планируется создавать их не только на региональном уровне, но и в городах с населением свыше ста тысяч человек. Сегодня обсудим предложения по организации такой работы», - сказал Шойгу

на селекторном совещании в пятницу.

В совещании принимают участие представители администрации президента, федеральных органов исполнительной и законодательной власти, руководители регионов и органов военного управления.

Шойгу подчеркнул, что «деятельность «Авангарда» является одним

из ключевых критериев оценки эффективности работы региона

по подготовке граждан к военной службе».

В этой связи министр отметил Нижегородскую и Тульскую области, республики Марий Эл и Дагестан, а также Ставропольский край, «которые первыми создали центры и показывают высокие результаты».

«К сожалению, во Владимирской, Ивановской, Ярославской областях

и Еврейской автономной области таких образовательных площадок до сих пор нет. Необходимо ускорить решение данного вопроса», - сказал министр обороны.

Сергей Шойгу заявил, что в стране есть запредельная востребованность в центрах военно-патриотического воспитания «Авангард», которые создаются в стране по поручению президента Владимира Путина.

«У нас крайне высокая востребованность в таких центрах. Если

не сказать – запредельная», - отметил Шойгу на селекторном совещании

в пятницу.

Первый такой центр создан Москвой и Московской областью.

Его пропускная способность позволяет обучать там в течение года

36 тыс. человек, сказал министр.

«Есть уже первый опыт. Несколько помешала пандемия, чтобы вести более активно эту работу. Но уже первые наборы, которые прошли через центр, а там смены 600 человек, показали то, что есть крайне высокая востребованность в таких центрах», - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что как только в стране стали появляться первые центры «Авангард» «тут же возникло требование от девочек – почему там обучаются лишь мальчики?».

«Только на сайте центра «Авангард» Московской области больше десяти тысяч заявок от девочек. И у нас сейчас, по-моему, на этой неделе завершается первая смена девочек. То же самое происходит по всей стране.

В целом на сегодняшний день открыты 27 центров «Авангард»», - сказал министр.

Он напомнил о поручении президента РФ создать центры «Авангард» во всех городах с населением 100 тысяч человек и более.

«Таких городов у нас много по стране. Думаю, мы дальше будем идти и в города, где население менее 100 тысяч. Потому что, ещё раз могу сказать, - это направление в подготовке ребят оказалось крайне востребованным.

У нас школьники и школы идут на разные хитрости, чтобы попасть ещё

на одну смену, потом ещё на одну», - отметил Шойгу.

Работа по выполнению поручения президента началась в прошлом году, сказал министр, и работа в этом направлении началась «не просто так,

а по давным-давно обсуждаемой и обговариваемой по разным направлениям теме – нужна ли начальная военная подготовка (НВП) в школах или

не нужна».

Два десятка лет велись дискуссии, напомнил Шойгу, надо вводить НВП как обязательный предмет в довузовских учебных заведениях или нет.

«Мы ушли от этих разговоров и споров, и предложили, на наш взгляд, совершенно оправданный вариант, когда создаются центры военной,

военно-патриотической подготовки. Центры, в которых на абсолютно добровольной, а если говорить точнее, то по собственному желанию ребята могут пройти цикл военной подготовки в течение нескольких дней.

По закону это может быть в течение одной недели. Собственно, что сегодня

и происходит», - констатировал Шойгу.

