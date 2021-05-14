ФАС и операторы связи помогут защитить абонентов от спам-звонков

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с операторами связи разрабатывают меры борьбы со спам-звонками. Об этом говорится в сообщении ФАС.



"Специальные технические решения и аналитические алгоритмы, которые помогут защитить абонентов от нежелательных звонков, находятся в высокой стадии готовности - заявили операторы сотовой связи на сегодняшнем заседании", - отмечает ведомство.



По данным ФАС, в 2020 году ведомство рассмотрело свыше 16 тыс. заявлений о нарушении рекламного законодательства, было пресечено почти 5 тыс. нарушений, назначено штрафов на 77,5 млн рублей и выдано свыше 2 тыс. предписаний. При этом наибольшее количество нарушений фиксировалось в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия, - 21% от общего числа нарушений.



