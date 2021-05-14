ФАС и операторы связи помогут защитить абонентов от спам-звонков
20:20 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Специальные технические решения и аналитические алгоритмы, которые помогут защитить абонентов от нежелательных звонков, находятся в высокой стадии готовности - заявили операторы сотовой связи на сегодняшнем заседании", - отмечает ведомство.
По данным ФАС, в 2020 году ведомство рассмотрело свыше 16 тыс. заявлений о нарушении рекламного законодательства, было пресечено почти 5 тыс. нарушений, назначено штрафов на 77,5 млн рублей и выдано свыше 2 тыс. предписаний. При этом наибольшее количество нарушений фиксировалось в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия, - 21% от общего числа нарушений.
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