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ФАС и операторы связи помогут защитить абонентов от спам-звонков

20:20 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с операторами связи разрабатывают меры борьбы со спам-звонками. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"Специальные технические решения и аналитические алгоритмы, которые помогут защитить абонентов от нежелательных звонков, находятся в высокой стадии готовности - заявили операторы сотовой связи на сегодняшнем заседании", - отмечает ведомство.

По данным ФАС, в 2020 году ведомство рассмотрело свыше 16 тыс. заявлений о нарушении рекламного законодательства, было пресечено почти 5 тыс. нарушений, назначено штрафов на 77,5 млн рублей и выдано свыше 2 тыс. предписаний. При этом наибольшее количество нарушений фиксировалось в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия, - 21% от общего числа нарушений.

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