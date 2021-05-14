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В тестировании онлайн-голосования приняли участие более 1,2 млн человек - ЦИК РФ

21:10 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,2 млн граждан приняли участие в общероссийском тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Тестовое голосование проходило на сайтах vybory.gov.ru и mos.ru с 08:00 мск 12 мая до 20:00 мск 14 мая.

"Более 1,2 миллиона избирателей (более 52 процентов от подавших заявления) приняли участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования", - говорится в сообщении телеграм-канала ЦИК в пятницу.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, в настоящее время подводятся итоги тестового голосования. "Мы благодарны всем, кто принял участие в испытании нашей системы ДЭГ. Я поручила внимательно проанализировать все этапы тестирования: от подачи заявлений до подведения итогов голосов. На ближайшем заседании Центральной избирательной комиссии мы представим результаты этого анализа", - сказала Памфилова.

Прием заявлений от граждан на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования проходил с 21 апреля по 7 мая, всего подали заявки более 2,3 млн человек. Подать заявление на портале gosuslugi.ru мог любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись. Для жителей Москвы такая возможность была предусмотрена на портале mos.ru. В тестировании приняли участие жители всех регионов России. В ходе тестирования были полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Ранее Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн- голосования в этом году на своей платформе.

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