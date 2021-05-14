На сбои в работе Facebook и Instagram жалуются пользователи по всему миру

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбой в работе социальных сетей Facebook ("Фейсбук") и Instagram ("Инстаграм"), принадлежащих американской компании Facebook, произошел в пятницу в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector ("Даундетектор").



Жалобы поступают из США, Великобритании, Германии, Польши и других государств. Отчетов из России не поступало.



Пользователи Facebook испытывают затруднения со входом в аккаунт, просмотром ленты новостей и загрузкой изображений. Жалобы насчет Instagram в основном касаются авторизации, просмотра новостной ленты и историй.



