0
0
73
НОВОСТИ

На сбои в работе Facebook и Instagram жалуются пользователи по всему миру

21:20 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбой в работе социальных сетей Facebook ("Фейсбук") и Instagram ("Инстаграм"), принадлежащих американской компании Facebook, произошел в пятницу в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector ("Даундетектор").

Жалобы поступают из США, Великобритании, Германии, Польши и других государств. Отчетов из России не поступало.

Пользователи Facebook испытывают затруднения со входом в аккаунт, просмотром ленты новостей и загрузкой изображений. Жалобы насчет Instagram в основном касаются авторизации, просмотра новостной ленты и историй.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:10 14.05.2021
Завершена регистрация участников предварительного голосования "Единой России"
0
86
21:10 14.05.2021
В тестировании онлайн-голосования приняли участие более 1,2 млн человек - ЦИК РФ
0
90
20:20 14.05.2021
ФАС и операторы связи помогут защитить абонентов от спам-звонков
0
156
20:10 14.05.2021
На китайский город Ухань в провинции Хубэй обрушился торнадо
0
153
20:00 14.05.2021
Сумма кредитных лимитов Сбера для альтернативной энергетики превысила 74 миллиарда рублей
0
173
19:20 14.05.2021
Центры военно-патриотического воспитания молодёжи с начала года посетили свыше 20 тыс. человек
0
193
19:20 14.05.2021
Глава Минобороны Швеции считает, что РФ готова применять военные средства в политических целях
0
242
19:10 14.05.2021
В утвержденный кабмином РФ перечень недружественных стран вошли только США и Чехия
0
251
18:36 14.05.2021
Председатель комиссии ОП РФ Разворотнева: Кэшбэк за ЖКУ – первый шаг на пути снижения платежей
0
263
18:30 14.05.2021
Из-за глобального потепления в 30% аграрных регионах Земли снизится урожайность - ученые
0
239

Возврат к списку