На сбои в работе Facebook и Instagram жалуются пользователи по всему миру
21:20 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жалобы поступают из США, Великобритании, Германии, Польши и других государств. Отчетов из России не поступало.
Пользователи Facebook испытывают затруднения со входом в аккаунт, просмотром ленты новостей и загрузкой изображений. Жалобы насчет Instagram в основном касаются авторизации, просмотра новостной ленты и историй.
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