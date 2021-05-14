Сообщения о заморозке банковских счетов "Радио Свобода" в РФ обеспокоили Госдеп

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США обеспокоены сообщениями о заморозке банковских счетов московского бюро ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом). Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.



"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что власти РФ заморозили банковские счета "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", - сказала она.



Ранее сообщалось, что судебные приставы возбудили исполнительные производства о взыскании 5 млн рублей с ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", которые были назначены судом в качестве штрафа за нарушение правил деятельности СМИ-иноагента.



