Во время пропалестинской акции протеста в Лондоне были ранены девять полицейских
09:20 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечается в коммюнике, некоторые манифестанты кидали в стражей порядка файеры и вели себя агрессивно. Такие действия лондонская полиция назвала "совершенно недопустимыми". Всего в результате стычек с полицией девять демонстрантов были задержаны по подозрению в "нарушении общественного порядка с применением насилия" и еще четверо - за нарушения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
При этом Скотленд-Ярд подчеркивает, что в целом субботние акции протеста, участники которых прошли маршем по центру Лондона, носили мирный характер. Атмосфера начала накаляться уже у израильского посольства в центральной части города. Некоторые из протестующих предприняли попытку перелезть через барьеры, перегораживающие охраняемую улицу Кенсингтон Пэлас Гарденс, на которой находится посольство Израиля, а также диппредставительства многих других стран, в том числе посольство РФ и резиденция российского посла Андрея Келина.
Митингующих оттеснили сотрудники полиции, в которых летели бутылки и другие подручные предметы. Толпа выкрикивала лозунги в поддержку палестинцев и оскорбления в адрес израильтян в связи с обострением палестино- израильского конфликта. После этого полиция приняла решение прекратить акцию протеста.
НОВОСТИ
- 10:20 16.05.2021
- Во встрече СБ ООН примут участие представители Израиля и Палестины
- 10:10 16.05.2021
- В Москве из-за грозы пострадали шесть человек - источник
- 09:40 16.05.2021
- В Тюменской области ликвидирован самый крупный лесной пожар - губернатор
- 09:30 16.05.2021
- В направлении Тель-Авива и Ашдода были запущены десятки ракет ХАМАС - СМИ
- 21:10 15.05.2021
- Сворачивать военную операцию против боевиков в Газе Израиль пока не собирается
- 20:15 15.05.2021
- Рейсы в Израиль отменили все иностранные авиакомпании - СМИ
- 19:20 15.05.2021
- Российской науке не хватает денег - Никонов
- 19:12 15.05.2021
- Несколько миллионов человек приняли участие в «Бессмертном полку онлайн»
- 19:00 15.05.2021
- Хиштейн: Ни о каком ограничении WhatsApp в России не идет речь
- 18:45 15.05.2021
- Канадцы не хотят посылать своих спортсменов на Олимпиаду в Токио - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать