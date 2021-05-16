0
0
128
НОВОСТИ

Во время пропалестинской акции протеста в Лондоне были ранены девять полицейских

09:20 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девять полицейских получили ранения во время стычек с участниками акции в поддержку Палестины, прошедшей в субботу у посольства Израиля в центральной части Лондона. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

Как отмечается в коммюнике, некоторые манифестанты кидали в стражей порядка файеры и вели себя агрессивно. Такие действия лондонская полиция назвала "совершенно недопустимыми". Всего в результате стычек с полицией девять демонстрантов были задержаны по подозрению в "нарушении общественного порядка с применением насилия" и еще четверо - за нарушения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

При этом Скотленд-Ярд подчеркивает, что в целом субботние акции протеста, участники которых прошли маршем по центру Лондона, носили мирный характер. Атмосфера начала накаляться уже у израильского посольства в центральной части города. Некоторые из протестующих предприняли попытку перелезть через барьеры, перегораживающие охраняемую улицу Кенсингтон Пэлас Гарденс, на которой находится посольство Израиля, а также диппредставительства многих других стран, в том числе посольство РФ и резиденция российского посла Андрея Келина.

Митингующих оттеснили сотрудники полиции, в которых летели бутылки и другие подручные предметы. Толпа выкрикивала лозунги в поддержку палестинцев и оскорбления в адрес израильтян в связи с обострением палестино- израильского конфликта. После этого полиция приняла решение прекратить акцию протеста.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 16.05.2021
Во встрече СБ ООН примут участие представители Израиля и Палестины
0
0
10:10 16.05.2021
В Москве из-за грозы пострадали шесть человек - источник
0
27
09:40 16.05.2021
В Тюменской области ликвидирован самый крупный лесной пожар - губернатор
0
94
09:30 16.05.2021
В направлении Тель-Авива и Ашдода были запущены десятки ракет ХАМАС - СМИ
0
111
21:10 15.05.2021
Сворачивать военную операцию против боевиков в Газе Израиль пока не собирается
0
854
20:15 15.05.2021
Рейсы в Израиль отменили все иностранные авиакомпании - СМИ
0
686
19:20 15.05.2021
Российской науке не хватает денег - Никонов
0
904
19:12 15.05.2021
Несколько миллионов человек приняли участие в «Бессмертном полку онлайн»
0
714
19:00 15.05.2021
Хиштейн: Ни о каком ограничении WhatsApp в России не идет речь
0
801
18:45 15.05.2021
Канадцы не хотят посылать своих спортсменов на Олимпиаду в Токио - опрос
0
777

Возврат к списку