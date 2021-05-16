В направлении Тель-Авива и Ашдода были запущены десятки ракет ХАМАС - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о новом запуске ракет в направлении израильских городов Ашдод и Тель-Авив. Об этом сообщила в субботу вечером радиостанция "Дунья аль-Ватан".



"Мы начинаем наносить мощные ракетные удары по Тель- Авиву и его окрестностям, а также запускать десятки ракет на Ашдод в ответ на разрушение башни "Аль-Джаля" и гибель мирных жителей", - приводит радиостанция слова представителя движения Абу Обейды.



Ранее "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявили о прекращении обстрелов Тель-Авива на два часа - с 22:00 субботы до 00:00 воскресенья по местному времени (совпадает с московским).



В субботу расположенное в городе Газа 11-этажное здание "Аль-Джаля", где располагались офисы ряда мировых СМИ, жилые апартаменты и коммерческие компании, было полностью разрушено в результате ударов израильской авиации.



