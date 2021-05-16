В направлении Тель-Авива и Ашдода были запущены десятки ракет ХАМАС - СМИ
09:30 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы начинаем наносить мощные ракетные удары по Тель- Авиву и его окрестностям, а также запускать десятки ракет на Ашдод в ответ на разрушение башни "Аль-Джаля" и гибель мирных жителей", - приводит радиостанция слова представителя движения Абу Обейды.
Ранее "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявили о прекращении обстрелов Тель-Авива на два часа - с 22:00 субботы до 00:00 воскресенья по местному времени (совпадает с московским).
В субботу расположенное в городе Газа 11-этажное здание "Аль-Джаля", где располагались офисы ряда мировых СМИ, жилые апартаменты и коммерческие компании, было полностью разрушено в результате ударов израильской авиации.
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