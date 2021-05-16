В Москве из-за грозы пострадали шесть человек - источник
10:10 16.05.2021 Источник: Интерфакс
"По уточненным данным, из-за непогоды в Москве шесть человек получили незначительные травмы", - сказал собеседник агентства в воскресенье.
Другой источник "Интерфакса" в медицинских кругах столицы уточнил, что трое москвичей, пострадавших в грозу, были госпитализированы.
"Их жизни ничто не угрожает, степень травм легкая", - подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 10:20 16.05.2021
- Во встрече СБ ООН примут участие представители Израиля и Палестины
- 09:40 16.05.2021
- В Тюменской области ликвидирован самый крупный лесной пожар - губернатор
- 09:30 16.05.2021
- В направлении Тель-Авива и Ашдода были запущены десятки ракет ХАМАС - СМИ
- 09:20 16.05.2021
- Во время пропалестинской акции протеста в Лондоне были ранены девять полицейских
- 21:10 15.05.2021
- Сворачивать военную операцию против боевиков в Газе Израиль пока не собирается
- 20:15 15.05.2021
- Рейсы в Израиль отменили все иностранные авиакомпании - СМИ
- 19:20 15.05.2021
- Российской науке не хватает денег - Никонов
- 19:12 15.05.2021
- Несколько миллионов человек приняли участие в «Бессмертном полку онлайн»
- 19:00 15.05.2021
- Хиштейн: Ни о каком ограничении WhatsApp в России не идет речь
- 18:45 15.05.2021
- Канадцы не хотят посылать своих спортсменов на Олимпиаду в Токио - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать