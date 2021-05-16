В Москве из-за грозы пострадали шесть человек - источник

10:10 Источник: Интерфакс

Сильный ветер с порывами до 19 м/с в субботу повалил в столице около 50 деревьев, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.



"По уточненным данным, из-за непогоды в Москве шесть человек получили незначительные травмы", - сказал собеседник агентства в воскресенье.



Другой источник "Интерфакса" в медицинских кругах столицы уточнил, что трое москвичей, пострадавших в грозу, были госпитализированы.



"Их жизни ничто не угрожает, степень травм легкая", - подчеркнул он.



