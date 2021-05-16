В Нижегородской области более 50,5 тыс. человек остались без электричества из-за сильного ветра
10:30 16.05.2021 Источник: Интерфакс
"В Нижегородской области из-за дождя, грозы и ветра с порывами до 20 метров в секунду происходят отключения в электросетях 110 кВ и сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"). По данным на 21:00 (субботы - ИФ) без электроснабжения остаются около 50 600 человек. Мощность отключённых потребителей - 8,2 МВт", - говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы ведут 47 бригад (114 специалистов и 54 единицы техники).
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