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В Нижегородской области более 50,5 тыс. человек остались без электричества из-за сильного ветра

10:30 16.05.2021 Источник: Интерфакс

Более 50,5 тыс. человек остаются в Нижегородской области без электричества из-за сильного ветра, повредившего линии электропередачи, сообщает Минэнерго.

"В Нижегородской области из-за дождя, грозы и ветра с порывами до 20 метров в секунду происходят отключения в электросетях 110 кВ и сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"). По данным на 21:00 (субботы - ИФ) без электроснабжения остаются около 50 600 человек. Мощность отключённых потребителей - 8,2 МВт", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы ведут 47 бригад (114 специалистов и 54 единицы техники).

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