За сутки на Тайване обновлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
11:10 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подавляющее большинство случаев пришлось на крупнейшие города Тайбэй (89) и Синьбэй (97) в северной части острова. В субботу власти повысили там уровень эпидемической угрозы со второго до третьего, что повлекло ужесточение ограничительных мер, закрытие ряда объектов и учреждений. Девять заболевших выявлено в уезде Чжанхуа, по три - в уездах Илань и Синьчжу, по два - в городах Таоюань и Цзилун, еще один - в Тайчжуне.
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