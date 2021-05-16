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За сутки на Тайване обновлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

11:10 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тайваньские медики зарегистрировали за последние сутки 206 локальных случаев заражения коронавирусом, что стало суточным антирекордом на острове с начала пандемии. Об этом сообщил в воскресенье центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня.

Подавляющее большинство случаев пришлось на крупнейшие города Тайбэй (89) и Синьбэй (97) в северной части острова. В субботу власти повысили там уровень эпидемической угрозы со второго до третьего, что повлекло ужесточение ограничительных мер, закрытие ряда объектов и учреждений. Девять заболевших выявлено в уезде Чжанхуа, по три - в уездах Илань и Синьчжу, по два - в городах Таоюань и Цзилун, еще один - в Тайчжуне.

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