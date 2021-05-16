С 10 мая радикалы из Газы выпустил 2 900 ракет по Израилю, 1 150 перехвачены - армия

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили с 10 мая около 2 900 ракет по израильским городам, было перехвачено 1 150 из них. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.



"С начала операции "Стражи стен" (10 мая) из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2 900 ракет, 450 из которых упали в самом секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила порядка 1 150 ракет. В ответ за последние 24 часа истребители и беспилотные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по 90 террористическим объектам ХАМАС и "Исламского джихада" по всему сектору Газа", - говорится в заявлении израильских военных. "Среди пораженных целей - резиденции лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и его брата, возглавляющего отдел материально-технического обеспечения и кадров ХАМАС в Хан- Юнисе (город в секторе Газа - прим. ТАСС). Обе резиденции использовались в военных целях террористической организацией ХАМАС", - добавили в пресс-службе.





