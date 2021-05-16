С 10 мая радикалы из Газы выпустил 2 900 ракет по Израилю, 1 150 перехвачены - армия
11:20 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С начала операции "Стражи стен" (10 мая) из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2 900 ракет, 450 из которых упали в самом секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила порядка 1 150 ракет. В ответ за последние 24 часа истребители и беспилотные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по 90 террористическим объектам ХАМАС и "Исламского джихада" по всему сектору Газа", - говорится в заявлении израильских военных. "Среди пораженных целей - резиденции лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и его брата, возглавляющего отдел материально-технического обеспечения и кадров ХАМАС в Хан- Юнисе (город в секторе Газа - прим. ТАСС). Обе резиденции использовались в военных целях террористической организацией ХАМАС", - добавили в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 11:10 16.05.2021
- За сутки на Тайване обновлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
- 10:30 16.05.2021
- В Нижегородской области более 50,5 тыс. человек остались без электричества из-за сильного ветра
- 10:20 16.05.2021
- Во встрече СБ ООН примут участие представители Израиля и Палестины
- 10:10 16.05.2021
- В Москве из-за грозы пострадали шесть человек - источник
- 09:40 16.05.2021
- В Тюменской области ликвидирован самый крупный лесной пожар - губернатор
- 09:30 16.05.2021
- В направлении Тель-Авива и Ашдода были запущены десятки ракет ХАМАС - СМИ
- 09:20 16.05.2021
- Во время пропалестинской акции протеста в Лондоне были ранены девять полицейских
- 21:10 15.05.2021
- Сворачивать военную операцию против боевиков в Газе Израиль пока не собирается
- 20:15 15.05.2021
- Рейсы в Израиль отменили все иностранные авиакомпании - СМИ
- 19:20 15.05.2021
- Российской науке не хватает денег - Никонов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать