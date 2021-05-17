В России предложили расширить область применения маткапитала
08:20 17.05.2021 Источник: REGNUM
С инициативой расширить сферы применения материнского капитала обратилась к президенту РФ Владимиру Путину заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Об этом 17 мая сообщает газета «Известия».
По мнению Голиковой, нужно дать гражданам больше возможностей для применения маткапитала. В частности, предлагается скорректировать правила использования денежных средств по двум направлениям.
Первое — дать возможность семьям использовать материнский капитал сразу после рождения ребёнка на самостоятельное строительство либо реконструкцию частных домов. В настоящее время маткапитал возможно использовать лишь после достижения ребёнком трёх лет.
Второе — разрешить использование маткапитала для оплаты образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию.
В случае согласия президента РФ Голикова планирует поручить Министерству труда и соцзащиты подготовить законопроект, закрепляющий все предложенные нововведения. В свою очередь, в Минтруде сообщили, что на данный момент никаких поручений по подготовке законопроекта о каких-либо изменениях в правилах использования маткапитала к ним не поступало.
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