Госдеп: Блинкен собирается обсудить с Лавровым вопрос о "Северном потоке-2"
08:39 17.05.2021 Источник: РОСБАЛТ
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым может коснуться вопросов, связанных с постройкой газопровода «Северный поток-2», сообщил журналистам представитель Госдепа.
Отвечая на вопрос о том, будут ли дипломаты США и РФ говорить о газопроводе, представитель сообщил, что «это может произойти». Он также напомнил, что США считают «Северный поток-2» проектом, «подрывающим энергетическую безопасность Европы», однако «не стремится к эскалации взаимоотношений с Россией».
Напомним, встреча Лаврова с главой Госдепа запланирована на 20 мая.
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