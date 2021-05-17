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НОВОСТИ

Генконсул США покинула Екатеринбург

09:00 17.05.2021 Источник: Lenta.ru

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула своей пост. Прощальное обращение опубликовано в Instagram генконсульства.

Дипломат отметила, что миссия 27 лет объединяла Соединенные Штаты, Урал и Западную Сибирь, она предоставляла визовые услуги, программы по изучению английского языка и обмену и являлась фундаментом двусторонних связей.

Сторроу добавила, что всегда будет благодарна Екатеринбургу, людям, с которыми она встречалась, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса у нее было меньше возможностей для новых знакомств. Она выразила надежду, что в скором времени работа консульства на Урале возобновится в полном объеме, и пообещала в дальнейшем трудиться над укреплением отношений между Россией и США.

«Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями! До встречи, и желаю вам всего наилучшего!» — заключила Генконсул.

О решении США закрыть свои консульства во Владивостоке и Екатеринбурге стало известно 19 декабря. При этом в Госдепе пояснили, что подобные меры связаны с оптимизацией работы американской дипмиссии. Консульство во Владивостоке было временно закрыто в марте из-за пандемии коронавируса, а в Екатеринбурге с 1 апреля перестало выдавать визы россиянам и обслуживать американских граждан.  Lenta.Ru

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