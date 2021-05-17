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НОВОСТИ

Индийский чай может подорожать - FT

09:32 17.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ прогнозируют резкий рост цен на индийский чай. Причинами называются коронавирус и засуха.

Как пишет Financial Times со ссылкой на местную чайную ассоциацию, только на 90 плантациях в штате Ассам — самом крупном производителе этого продукта — зафиксировано в общей сложности около 500 случаев заражения COVID-19.

Несмотря на то, что власти Индии открывают пункты вакцинации для работников плантаций, привить всех пока не удаётся из-за нехватки вакцин.  Говорит Москва

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