0
0
83
НОВОСТИ

Суд в Испании закрыл дело о предполагаемом вмешательстве РФ в каталонский кризис - СМИ

10:05 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная судебная коллегия Испании прекратила секретное расследование, связанное с якобы имевшим место вмешательством России в каталонский сепаратистский кризис. Об этом сообщила в понедельник газета "Диарио".

По ее информации, суд принял данное решение, так как не было найдено никаких доказательств предполагаемого вмешательства. Следственное дело было открыто в ноябре 2019 года после отчета полиции, в котором содержались сведения о предполагаемом вмешательстве РФ в каталонский кризис. Через девять месяцев суд решил прекратить расследование в учетом позиции прокуратуры.

Как уточняет издание, заместитель прокурора национальной судебной коллегии Мигель Анхель Карбальо упрекнул стражей порядка в том, что на тот момент они предоставили показания лишь одного осведомителя и ссылки на информацию, опубликованную в СМИ. Карбальо выступил против продолжения расследования, запрошенного полицией, и рекомендовал закрыть дело.

В ноябре 2019 года газета "Паис" выступила с утверждением о том, что судья Национальной судебной коллегии Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон начал расследование из-за возможной деятельности в разгар кризиса в Каталонии группы, якобы связанной с российскими спецслужбами. Посол РФ в королевстве Юрий Корчагин заявлял, что возмущен фейковыми публикациями в газете в отношении России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нездоровым интерес некоторых испанских СМИ к теме якобы имевшего место влияния России на кризис в Каталонии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 17.05.2021
Израильские истребители поразили 35 военных объектов, 15 км тоннелей в секторе Газа
0
25
10:23 17.05.2021
В ВОЗ оценили программу медосмотров в павильонах "Здоровая Москва"
0
48
10:20 17.05.2021
Площадь лесных пожаров в Якутии увеличилась вдвое за два дня
0
61
10:00 17.05.2021
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала мексиканка
0
96
09:32 17.05.2021
Индийский чай может подорожать - FT
0
133
09:20 17.05.2021
Израиль подвергся наибольшему числу ракетных обстрелов за всю его историю - Цахал
0
176
09:05 17.05.2021
НАТО отрабатывает удары по России и Белоруссии - генштаб РБ
0
181
09:00 17.05.2021
Генконсул США покинула Екатеринбург
0
218
08:48 17.05.2021
Президент Чехии: возможной причиной взрывов на складах были попытки скрыть недостачу оружия
0
221
08:39 17.05.2021
Госдеп: Блинкен собирается обсудить с Лавровым вопрос о "Северном потоке-2"
0
211

Возврат к списку