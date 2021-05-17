Суд в Испании закрыл дело о предполагаемом вмешательстве РФ в каталонский кризис - СМИ
10:05 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная судебная коллегия Испании прекратила секретное расследование, связанное с якобы имевшим место вмешательством России в каталонский сепаратистский кризис. Об этом сообщила в понедельник газета "Диарио".
По ее информации, суд принял данное решение, так как не было найдено никаких доказательств предполагаемого вмешательства. Следственное дело было открыто в ноябре 2019 года после отчета полиции, в котором содержались сведения о предполагаемом вмешательстве РФ в каталонский кризис. Через девять месяцев суд решил прекратить расследование в учетом позиции прокуратуры.
Как уточняет издание, заместитель прокурора национальной судебной коллегии Мигель Анхель Карбальо упрекнул стражей порядка в том, что на тот момент они предоставили показания лишь одного осведомителя и ссылки на информацию, опубликованную в СМИ. Карбальо выступил против продолжения расследования, запрошенного полицией, и рекомендовал закрыть дело.
В ноябре 2019 года газета "Паис" выступила с утверждением о том, что судья Национальной судебной коллегии Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон начал расследование из-за возможной деятельности в разгар кризиса в Каталонии группы, якобы связанной с российскими спецслужбами. Посол РФ в королевстве Юрий Корчагин заявлял, что возмущен фейковыми публикациями в газете в отношении России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нездоровым интерес некоторых испанских СМИ к теме якобы имевшего место влияния России на кризис в Каталонии.
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