Площадь лесных пожаров в Якутии увеличилась вдвое за два дня
10:20 17.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Якутии вдвое выросла площадь лесных пожаров. На сегодня она составляет 400 гектаров. Ещё в субботу этот показатель был на отметке 200 гектаров. За последние сутки обнаружены три новых очага, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 25 природных пожаров. Специалисты проводят непрерывный мониторинг задымлённости в населённых пунктах.
В 2020 году средний показатель в Якутии по количеству лесных пожаров двух предыдущих лет был превышен в 1,62 раза, по площади - в 1,64 раза. Говорит Москва
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