0
0
59
НОВОСТИ

Площадь лесных пожаров в Якутии увеличилась вдвое за два дня

10:20 17.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Якутии вдвое выросла площадь лесных пожаров. На сегодня она составляет 400 гектаров. Ещё в субботу этот показатель был на отметке 200 гектаров. За последние сутки обнаружены три новых очага, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 25 природных пожаров. Специалисты проводят непрерывный мониторинг задымлённости в населённых пунктах.

В 2020 году средний показатель в Якутии по количеству лесных пожаров двух предыдущих лет был превышен в 1,62 раза, по площади - в 1,64 раза.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 17.05.2021
Израильские истребители поразили 35 военных объектов, 15 км тоннелей в секторе Газа
0
25
10:23 17.05.2021
В ВОЗ оценили программу медосмотров в павильонах "Здоровая Москва"
0
48
10:05 17.05.2021
Суд в Испании закрыл дело о предполагаемом вмешательстве РФ в каталонский кризис - СМИ
0
85
10:00 17.05.2021
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала мексиканка
0
96
09:32 17.05.2021
Индийский чай может подорожать - FT
0
133
09:20 17.05.2021
Израиль подвергся наибольшему числу ракетных обстрелов за всю его историю - Цахал
0
176
09:05 17.05.2021
НАТО отрабатывает удары по России и Белоруссии - генштаб РБ
0
181
09:00 17.05.2021
Генконсул США покинула Екатеринбург
0
218
08:48 17.05.2021
Президент Чехии: возможной причиной взрывов на складах были попытки скрыть недостачу оружия
0
221
08:39 17.05.2021
Госдеп: Блинкен собирается обсудить с Лавровым вопрос о "Северном потоке-2"
0
211

Возврат к списку