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Кабмин будет формировать перечень медицинских противопоказаний для владения оружием

14:00 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство получит право сформировать список медицинских противопоказаний, при наличии которых граждане не смогут приобрести оружие, как и при отказе пройти обследование. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который вносится в понедельник группой депутатов в Госдуму (текст есть в распоряжении ТАСС).

Согласно тексту, перечень основных понятий федерального закона "Об оружии" "расширяется новым понятием "медицинские противопоказания к владению оружием", под которым понимаются заболевания (состояния), препятствующие пользоваться и владеть гражданину оружием". "Перечень таких медицинских противопоказаний будет устанавливаться правительством Российской Федерации", - указано в пояснительной записке.

Кроме того, вводится "запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием".

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