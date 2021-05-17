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НОВОСТИ

Ксения Разуваева возглавила Росмолодежь

14:32 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ксению Разуваеву новым руководителем Росмолодежи. Прежний глава агентства Александр Бугаев освобожден от этой должности и назначен первым замминистра просвещения РФ, сообщает в понедельник пресс-служба правительства.

"Руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) стала Ксения Разуваева, - говорится в сообщении. - Распоряжение о ее назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Другим распоряжением Мишустин освободил от должности главы Росмолодежи Александра Бугаева, назначив его на пост первого заместителя министра просвещения.

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