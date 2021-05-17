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Посетители не могут покинуть СИЗО "Бутырка" из-за отключения электричества - адвокат

17:12 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электричество отключилось в столичном СИЗО "Бутырка", из-за чего ряд посетителей не могут покинуть территорию следственного изолятора. Об этом ТАСС рассказал адвокат Дмитрий Захватов, который пришел СИЗО для общения с одним из подзащитных.

"Я сейчас нахожусь в СИЗО "Бутырка". Оно обесточено, света нет уже более полутора часов. Из-за этого не открываются автоматические двери СИЗО, и я не могу покинуть его территорию", - сказал он. Информацию об отключении электричества в "Бутырке" подтвердил и другой адвокат Даниил Бергман.

Комментарием УФСИН по Москве ТАСС пока не располагает.

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