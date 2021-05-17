Дело Михаила Меня прекращено за истечением срока давности
18:00 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области, аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня в связи с истечением срока давности. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Уголовное дело Меня прекращено в связи с истечением срока давности", - сказали в суде. Там добавили, что также прекращено уголовное преследование других фигурантов этого дела - бывшего первого заместителя председателя правительства Ивановской области Павла Конькова и управляющего директора ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина. Их дела также прекращены за истечением срока давности.
Как рассказал ТАСС адвокат Меня Мурад Мусаев, "дело Меня прекращено, подписка о невыезде с него снята". Согласно действующем законодательству, прекращение дела в связи с истечением срока давности является не реабилитирующим обстоятельством.
По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита для поддержки региона. Эта группа, куда, по данным СК, входили Мень и бывший первый зампредседателя правительства Ивановской области Павел Коньков, запланировала перечислить средства из регионального бюджета в адрес ОАО "Ивановский бройлер", входящего в "Продо".
Конькова задержали 31 мая 2019 года в Иванове по уголовному делу о коррупции. Ему было также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). На протяжении восьми месяцев с момента задержания Коньков находился в СИЗО, в марте 2020 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Мень был задержан 18 ноября 2020 года. Ему тоже инкриминировалась ч. 4 ст. 160 УК РФ.
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