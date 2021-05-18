В России выявили 8 183 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 183, до 4 957 756. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 972. Всего уже выздоровели 4 572 226 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 364 против 340 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 116 575 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,35%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 12:32 18.05.2021
- Британия и США могут стоять за взломом программного обеспечения SolarWinds - Нарышкин
- 12:27 18.05.2021
- Вассерман предупредил об опасности принятия закона о налоге на роскошь
- 12:20 18.05.2021
- Пока нет даже примерных сроков возвращения посла Антонова в Вашингтон - Рябков
- 12:05 18.05.2021
- Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель впервые с 15 марта
- 11:32 18.05.2021
- В Госдуме предложили восстановить смертную казнь
- 11:20 18.05.2021
- Новая фигура высшего пилотажа "воронка на хвост" позволит Ми-28НМ сбивать самолеты
- 11:17 18.05.2021
- В столице подвели итоги олимпиады «Современный московский учитель»
- 11:05 18.05.2021
- В Казани провели эвакуацию школы после письма якобы от сообщника Галявиева
- 11:00 18.05.2021
- В Индии лечат коронавирус коровьими мочой и навозом - СМИ
- 10:32 18.05.2021
- 62 истребителя сбросили 110 управляемых бомб на 65 подземных объектов ХАМАС в Газе - армия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать