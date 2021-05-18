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В России выявили 8 183 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 183, до 4 957 756. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 972. Всего уже выздоровели 4 572 226 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 364 против 340 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 116 575 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,35%, следует из данных штаба.

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