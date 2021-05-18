Британия и США могут стоять за взломом программного обеспечения SolarWinds - Нарышкин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и США могут быть причастны к взлому программного обеспечения американской компании SolarWinds. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, интервью с которым во вторник опубликовала вещательная корпорация Би- би-си.

"Одновременно мы посмотрели, кто может быть автором всего этого. Используя тайное партнерство с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами, разведывательные агентства США и Великобритании, так пишет газета "Гардиан", внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение", - сказал он. "Я не хочу утверждать, что эта хакерская атака осуществлена американскими агентствами или одним из них, но тактика похожа", - добавил он.

"Сюжеты, связанные с отравлениями, кибератаками, взломами, вмешательством в выборы, которые приписываются Российской Федерации, они настолько нелепы, а подчас даже убоги, что в разговоре двух высокообразованных людей даже неудобно это комментировать. Они выглядят как плохой детектив", - подчеркнул директор СВР.

Отвечая на вопрос, корректно ли утверждение, что только 10% операций российской разведки в Европе известны британским спецслужбам, Нарышкин иронично отметил, что любой стране нужна сильная разведка. "Великобритания, Россия, Соединенные Штаты, Франция, Германия, Италия, Япония, Китай - это очень сильные суверенные, независимые государства. Любое по-настоящему суверенное и сильное государство должно иметь сильную разведывательную службу", - сказал директор СВР.

В апреле Национальный центр кибербезопасности при Центре правительственной связи Великобритании утверждал, что Служба внешней разведки России, вероятно, стоит за взломом программного обеспечения американской компании SolarWinds. Тогда глава британского МИД Доминик Рааб выступил с утверждением, что действия России носят злонамеренный характер, пообещав, что будет всегда стараться публично указывать на них. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".