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"Единая Россия" остается главной политической силой РФ, несмотря на рейтинги - Песков

13:00 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль следит за различными рейтингами российских партий, считает "Единую Россию" главной и самой крупной политической силой в стране. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас публикуются постоянно самые разные рейтинги, разные опросы, разные данные. Мы следим за этим, мы анализируем эти рейтинги. Но в любом случае "Единая Россия" была и остается главной, самой крупной политической силой российской политики", - сказал Песков, комментируя данные опроса "Левада-центра" (признан в РФ НКО-иноагентом), согласно которым лишь 15% москвичей готовы проголосовать за правящую партию, если выборы пройдут в ближайшее воскресенье.

Песков не стал оценивать политические перспективы заявившихся на праймериз "Единой России" победителей конкурса "Лидеры России". Тем не менее, он предположил, что за их успехами в Кремле "наверняка следят". "Вы знаете, что "Россия - страна возможностей" работает в тесном взаимодействии с соответствующими подразделениями администрации президента. Поэтому здесь идет постоянный обмен информацией о выпускниках. Это действительно так", - сказал представитель Кремля.

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