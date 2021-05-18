"Единая Россия" остается главной политической силой РФ, несмотря на рейтинги - Песков
13:00 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль следит за различными рейтингами российских партий, считает "Единую Россию" главной и самой крупной политической силой в стране. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас публикуются постоянно самые разные рейтинги, разные опросы, разные данные. Мы следим за этим, мы анализируем эти рейтинги. Но в любом случае "Единая Россия" была и остается главной, самой крупной политической силой российской политики", - сказал Песков, комментируя данные опроса "Левада-центра" (признан в РФ НКО-иноагентом), согласно которым лишь 15% москвичей готовы проголосовать за правящую партию, если выборы пройдут в ближайшее воскресенье.
Песков не стал оценивать политические перспективы заявившихся на праймериз "Единой России" победителей конкурса "Лидеры России". Тем не менее, он предположил, что за их успехами в Кремле "наверняка следят". "Вы знаете, что "Россия - страна возможностей" работает в тесном взаимодействии с соответствующими подразделениями администрации президента. Поэтому здесь идет постоянный обмен информацией о выпускниках. Это действительно так", - сказал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 14:00 18.05.2021
- За работу в Арктике осужденным может быть сокращен срок наказания - глава Минюста
- 13:59 18.05.2021
- При помощи SberPay покупки оплатили более 3,5 млн пользователей
- 13:32 18.05.2021
- Патриарх призвал запретить в РФ суррогатное материнство для иностранцев
- 13:20 18.05.2021
- Суд признал законным отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального
- 13:05 18.05.2021
- В Хевроне предотвращен теракт - СМИ
- 12:32 18.05.2021
- Британия и США могут стоять за взломом программного обеспечения SolarWinds - Нарышкин
- 12:27 18.05.2021
- Вассерман предупредил об опасности принятия закона о налоге на роскошь
- 12:20 18.05.2021
- Пока нет даже примерных сроков возвращения посла Антонова в Вашингтон - Рябков
- 12:05 18.05.2021
- Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель впервые с 15 марта
- 12:00 18.05.2021
- В России выявили 8 183 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать