В Хевроне предотвращен теракт - СМИ
13:05 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие израильской армии предотвратили во вторник попытку теракта в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Как сообщила газета "Джерузалем пост" со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля, неизвестный, вооруженный самодельным взрывным устройством, автоматом и ножом, попытался приблизиться к солдатам Армии обороны Израиля.
Террорист попытался открыть огонь по израильским солдатам из автомата и бросить в них самодельное взрывное устройство.
Военнослужащие открыли огонь по неизвестному и нейтрализовали его. Никто из военнослужащих не пострадал.
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