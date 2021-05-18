Японский миллиардер выполнит на МКС 100 заданий, предложенных его подписчиками

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японский миллиардер- предприниматель Юсаку Маэдзава, который в декабре полетит на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС-20", объявил о проведении конкурса для отбора предложений, что именно ему следует сделать в космосе. Об этом он написал во вторник на своем персональном сайте.

Маэдзава рассчитывает отобрать 100 идей своих подписчиков и реализовать их во время пребывания на МКС. Весь процесс он обещает записать и выложить на своем Youtube-канале. Тем, чьи идеи будут в конечном итоге отобраны, Маэдзава подарит эмблемы миссии на МКС.

Конкурс продлится до конца мая, а победителей миллиардер объявит в июне на своем сайте. Японец уже приступил к тренировкам перед полетом на МКС. Старт "Союза МС-20" с космодрома Байконур намечен на 8 декабря 2021 года.

Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, с помощью которого можно заказать модную одежду, произведенную по индивидуальным меркам. Кроме того, он - один из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала "Форбс", его капитал составляет около 3 млрд долларов.

Он также должен стать первым космическим туристом американской компании SpaceX. Бизнесмен выкупил все места на корабле, который отправится к Луне. С ним полетит команда в составе восьми человек, которую он отберет лично.