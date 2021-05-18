0
0
125
НОВОСТИ

Японский миллиардер выполнит на МКС 100 заданий, предложенных его подписчиками

17:32 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японский миллиардер- предприниматель Юсаку Маэдзава, который в декабре полетит на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС-20", объявил о проведении конкурса для отбора предложений, что именно ему следует сделать в космосе. Об этом он написал во вторник на своем персональном сайте.

Маэдзава рассчитывает отобрать 100 идей своих подписчиков и реализовать их во время пребывания на МКС. Весь процесс он обещает записать и выложить на своем Youtube-канале. Тем, чьи идеи будут в конечном итоге отобраны, Маэдзава подарит эмблемы миссии на МКС.

Конкурс продлится до конца мая, а победителей миллиардер объявит в июне на своем сайте. Японец уже приступил к тренировкам перед полетом на МКС. Старт "Союза МС-20" с космодрома Байконур намечен на 8 декабря 2021 года.

Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, с помощью которого можно заказать модную одежду, произведенную по индивидуальным меркам. Кроме того, он - один из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала "Форбс", его капитал составляет около 3 млрд долларов.

Он также должен стать первым космическим туристом американской компании SpaceX. Бизнесмен выкупил все места на корабле, который отправится к Луне. С ним полетит команда в составе восьми человек, которую он отберет лично.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 18.05.2021
В России с начала года на треть сократилось число поставленных на учет мигрантов - МВД
0
19
18:00 18.05.2021
Военнослужащий погиб в Подмосковье при наезде автомобиля "Урал"
0
102
17:12 18.05.2021
В расчет инфляции могут включить траты на жилье - СМИ
0
183
17:00 18.05.2021
Соглашения по ценам на сахар и масло продлевать не планируется - Минсельхоз
0
180
16:32 18.05.2021
Дума запрещает причастным к экстремистским организациям избираться депутатами
0
228
16:12 18.05.2021
Северная Македония объявила о высылке российского дипломата - портал
0
220
16:00 18.05.2021
Путин наградил орденами Чайку и Беглова
0
230
15:40 18.05.2021
Дизайн приложения "СберБанк Онлайн" отмечен международной премией A' Design Award & Competition
0
266
15:32 18.05.2021
Израильские арабы бастуют в знак протеста против ударов по сектору Газа - СМИ
0
239
15:12 18.05.2021
Испания возвращает в Марокко прорвавшихся в Сеуту нелегалов
0
232

Возврат к списку