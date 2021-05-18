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Военнослужащий погиб в Подмосковье при наезде автомобиля "Урал"

18:00 18.05.2021 Источник: Интерфакс

В подмосковной воинской части военнослужащий скончался от травм в результате наезда на него машины "Урал", сообщил во вторник Западный военный округ (ЗВО).

"17 мая 2021 года в воинской части, дислоцированной в Московской области, водитель автомобиля "Урал" не справился с управлением и совершил наезд на военнослужащего, открывающего ворота для пропуска транспортного средства через контрольно-пропускной пункт. Военнослужащий был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, военнослужащий от полученных травм скончался", - сказано в сообщении.

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