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Киев в политподгруппе предложил исключить Луганск и Донецк из минских переговоров, заявили в ДНР

07:40 19.05.2021

Украинская делегация на переговорах политической подгруппы Контактной группы (КГ) предложила исключить из переговоров по мирному урегулированию в Донбассе представителей Донецка и Луганска. Об этом 18 мая заявили в делегации ДНР в КГ.

«Украинская сторона превзошла сама себя и предложила исключить из переговорного процесса официальных представителей от Донецка и Луганска. Медиаторы в лице ОБСЕ и Российской Федерации попытались вернуть Украину в конструктивное русло, однако стойкость наших оппонентов в выполнении установки блокировать переговорный процесс достойна особой «похвалы», — отмечается в тексте.

Как добавили в делегации ЛНР в КГ, работа политподгруппы оказалась в результате заблокированной. ДАН

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