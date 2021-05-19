Распыление перцового баллончика могло стать причиной отравления школьников в Новокузнецке - МВД

07:54 Источник: Интерфакс

Полиция выясняет причины отравления 11 учеников №26 Новокузнецка, по предварительной информации, в учебном учреждении был распылен перцовый баллончик, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главка МВД по региону в среду.

"По предварительным данным, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказал сотрудник пресс-службы.