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НОВОСТИ

В США придумали новый способ остановить «Северный поток — 2»

08:17 19.05.2021

Вашингтонская администрация полагает, что санкции против компаний, владеющих судами, которые задействованы в проекте «Северный поток — 2», способны задержать строительство трубопровода. Об этом сообщила газета Politico. Американские власти считают, что, несмотря на то, что готовность «Северного потока — 2» в настоящее время составляет 95%, санкции против компаний, чьи суда участвуют в проекте, все еще могут задержать завершение строительства газопровода. Источники издания подтвердили информацию новостного портала Axios, согласно которому, администрация США не намерена вводить рестрикции в отношении Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. При этом Госдепартамент выступит за санкции против четырех российских судов и четырех связанных с ними компаний. Это решение уже вызвало критику у многих членов Конгресса, которые выступают за введение жестких рестрикций против компаний, участвующих в строительстве трубопровода.

ИА EADaily

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