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НОВОСТИ

Руководство ХАМАСа утверждает, что не готово к прекращению ударов по Израилю

09:05 19.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Руководство группировки ХАМАС утверждает, что не готов к прекращению ударов по Израилю, о чем написали некоторые СМИ. По данным 12 канала израильского телевидения, Египет через свои частные каналы предложил Израилю объявить режим прекращения огня утром в четверг. Движение ХАМАС якобы согласилось с предложением Каира, в то время как от Израиля какой-либо реакции пока не поступило.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже вторую неделю. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.  Эхо Москвы

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