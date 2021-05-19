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Россия выступила с инициативой стать посредником в обсуждении демаркации границы Армении и Азербайджана

09:20 19.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

РФ предложила стать посредником в обсуждении демаркации границы Армении и Азербайджана. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Москва уже выступила с такой инициативой.

Чтобы провести делимитацию границы между республиками, Россия предлагает создать совместную комиссию, в которой будет выступать в качестве консультанта. Об этом министр иностранных дел заявил на совместной пресс-конференцией с таджикистанским коллегой.  Говорит Москва

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