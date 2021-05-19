Манижа вышла в финал «Евровидения-2021»

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Первый полуфинал международного музыкального конкурса Евровидения состоялся в ночь на 19 мая, по его итогам российская певица Манижа Сангин (Manizha), вышедшая на сцену под третьим номером с песней «Russian Woman» («Русская женщина»), успешно прошла в финал соревнования.

За путевку в заключительный этап боролись представители 16 стран. Помимо России в числе 10 стран-победительниц первого полуфинала также оказались: Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Бельгия, Украина и Швеция.

Евровидение-2021 проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Финал конкурса состоится в субботу, 22 мая.

Вера Цветкова