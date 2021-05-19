На Украине хотят приобрести аналог «Железного купола»
10:00 19.05.2021 Источник: Газета.Ru
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил о том, что в украинском министерстве обороны рассматривают возможность приобретения противоракетной системы аналогичной израильскому комплексу «Железный купол». Об этом сообщает агентство Укринформ.
«Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Хотел бы отметить, что «Железный купол» — один из лучших образцов противоракетной обороны <...> Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу «Железного купола», — отметил глава ведомства.
По его словам, данный комплекс является одной из составных частей противоракетной обороны.
Кроме того, он добавил, что в 2020 году военное ведомство «начало определенные действия для создания противоракетной обороны Украины».
Ранее в США подписали контракт на приобретение двух комплектов израильского противоракетного комплекса «Железный купол» для временного решения проблем ПРО армии США.
«Железный купол» — система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от четырех до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael. Газета.Ru
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