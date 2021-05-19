Сближение российского и японского спутников на орбите произошло без инцидентов - Роскосмос

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5 и японский исследовательский аппарат ASNARO прошли на орбите примерно в 200 метрах друг от друга. Инцидентов во время сближения зафиксировано не было, говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"По информации Главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, около 04:00 мск спутники "Канопус-В" № 5 и ASNARO сблизились на расстояние около 200 метров, после чего траектории их полета снова разошлись", - говорится в сообщении Роскосмоса.

"Канопус-В" № 5 был запущен 27 декабря 2018 года с космодрома Восточный. Японский спутник ASNARO был выведен на орбиту 6 ноября 2014 года ракетой-носителем "Днепр".

Ранее начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас сообщил в интервью ТАСС, что автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) ежедневно фиксирует до 10 сообщений об опасных сближениях спутников РФ с космическими объектами.