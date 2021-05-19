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Более 80% спортсменов будут вакцинированы на момент прибытия на Олимпиаду в Токио - Бах

10:20 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 80% спортсменов - участников Олимпийских игр в Токио будут привиты от коронавируса к моменту прибытия в Японию. Такое мнение высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая в видео-формате на открытии трехдневного совместного заседания оргкомитета Игр.

"Сейчас уже 75% спортсменов, которые приедут в Олимпийскую деревню, привиты от коронавируса или имеют такую возможность, - сказал Бах. - Уверен, что этот показатель будет выше 80%".

Ранее в среду премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая в парламенте, заявил, что власти страны договорились с компанией Pfizer ("Пфайзер") о бесплатном предоставлении вакцины от коронавируса для олимпийских спортсменов из других стран.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

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