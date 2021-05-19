Неизвестные обстреляли автобус в Калифорнии, есть погибшие
10:32 19.05.2021 Источник: Газета.Ru
В США в штате Калифорния двое неизвестных обстреляли автобус, в результате чего два человека скончались. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на дорожный патруль города Окленд.
«Восемнадцатого мая 2021 года в 00.19 произошла стрельба на автомагистрали… Множество пуль попали в большой пассажирский автобус. Несколько человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших скончались от полученных ран», — говорится в сообщении.
По данным полиции, два злоумышленника обстреляли автобус для вечеринок во время празднования там дня рождения и произвели около 70 выстрелов. Пострадали по меньшей мере пять женщин, они доставлены в больницу. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:20 19.05.2021
- В России выявили 7 920 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:05 19.05.2021
- Названы основные причины стресса россиян - исследование
- 11:00 19.05.2021
- Госдума приняла закон о денонсации Договора по открытому небу
- 10:20 19.05.2021
- Более 80% спортсменов будут вакцинированы на момент прибытия на Олимпиаду в Токио - Бах
- 10:05 19.05.2021
- Сближение российского и японского спутников на орбите произошло без инцидентов - Роскосмос
- 10:00 19.05.2021
- На Украине хотят приобрести аналог «Железного купола»
- 09:59 19.05.2021
- За 10 лет в Москве привели в порядок 1 600 объектов культурного наследия - Собянин
- 09:32 19.05.2021
- В китайском Шэньчжэне по неизвестной причине накренился один из самых высоких в стране небоскребов
- 09:25 19.05.2021
- Манижа вышла в финал «Евровидения-2021»
- 09:20 19.05.2021
- Россия выступила с инициативой стать посредником в обсуждении демаркации границы Армении и Азербайджана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать