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Неизвестные обстреляли автобус в Калифорнии, есть погибшие

10:32 19.05.2021 Источник: Газета.Ru

В США в штате Калифорния двое неизвестных обстреляли автобус, в результате чего два человека скончались. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на дорожный патруль города Окленд.

«Восемнадцатого мая 2021 года в 00.19 произошла стрельба на автомагистрали… Множество пуль попали в большой пассажирский автобус. Несколько человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших скончались от полученных ран», — говорится в сообщении.

По данным полиции, два злоумышленника обстреляли автобус для вечеринок во время празднования там дня рождения и произвели около 70 выстрелов. Пострадали по меньшей мере пять женщин, они доставлены в больницу.  Газета.Ru

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