За 10 лет в Москве привели в порядок 1 600 объектов культурного наследия - Собянин

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В 2021 году московские власти и реставраторы планируют завершить восстановление примерно 100 памятников культуры и архитектуры, среди них ГЭС-2 на Болотной набережной, флигель Городской усадьбы Д.Ф.Новикова – А.Н.Давыдова на Большой Ордынке, городская усадьба Соколовых-Сибиряковых в Вознесенском переулке и несколько павильонов ВДНХ. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за 10 лет в мегаполисе привели в порядок 1 600 объектов культурного наследия. В результате количество московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в 5 раз, а доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95%. «Ежегодно в апреле-мае мы проводим Дни исторического и культурного наследия – экскурсии по уникальным памятникам Москвы, большинство из которых в обычное время закрыты для свободного посещения, - также сообщил мэр в своем блоге. - Например, здания посольств зарубежных стран. Нынешней весной ценители московской старины смогут побывать на экскурсиях сразу по нескольким памятникам, которые никогда ранее не открывались для свободного посещения. Либо прошли через масштабные реставрационные работы».

Впервые для посещения москвичей будет открыта городская усадьба Г.А.Каратаевой – И.В.Морозова в Леонтьевском переулке, 10, где когда-то находилось немецкое посольство - отсюда утром 22 июня 1941 года немецкий посол фон Шулен­бург отвез в Кремль ноту об объявлении войны Совет­скому Союзу. Также можно будет посетить доходный дом купца В.Е.Быкова по адресу: 2-я Брестская ул., д. 19/18, стр.1 - один из самых известных образцов московского модерна созданный по проекту архитектора Льва Кекушева. Сведения об экскурсионной программе Дней исторического и культурного наследия можно найти на сайте «Узнай Москву».