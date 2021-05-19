0
0
1
НОВОСТИ

За 10 лет в Москве привели в порядок 1 600 объектов культурного наследия - Собянин

09:59 19.05.2021

В 2021 году московские власти и реставраторы планируют завершить восстановление примерно 100 памятников культуры и архитектуры, среди них ГЭС-2 на Болотной набережной, флигель Городской усадьбы Д.Ф.Новикова – А.Н.Давыдова на Большой Ордынке, городская усадьба Соколовых-Сибиряковых в Вознесенском переулке и несколько павильонов ВДНХ. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за 10 лет в мегаполисе привели в порядок 1 600 объектов культурного наследия. В результате количество московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в 5 раз, а доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95%. «Ежегодно в апреле-мае мы проводим Дни исторического и культурного наследия – экскурсии по уникальным памятникам Москвы, большинство из которых в обычное время закрыты для свободного посещения, - также сообщил мэр в своем блоге. - Например, здания посольств зарубежных стран. Нынешней весной ценители московской старины смогут побывать на экскурсиях сразу по нескольким памятникам, которые никогда ранее не открывались для свободного посещения. Либо прошли через масштабные реставрационные работы».

Впервые для посещения москвичей будет открыта городская усадьба Г.А.Каратаевой – И.В.Морозова в Леонтьевском переулке, 10, где когда-то находилось немецкое посольство - отсюда утром 22 июня 1941 года немецкий посол фон Шулен­бург отвез в Кремль ноту об объявлении войны Совет­скому Союзу. Также можно будет посетить доходный дом купца В.Е.Быкова по адресу: 2-я Брестская ул., д. 19/18, стр.1 - один из самых известных образцов московского модерна созданный по проекту архитектора Льва Кекушева. Сведения об экскурсионной программе Дней исторического и культурного наследия можно найти на сайте «Узнай Москву».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 19.05.2021
На Украине хотят приобрести аналог «Железного купола»
0
0
09:32 19.05.2021
В китайском Шэньчжэне по неизвестной причине накренился один из самых высоких в стране небоскребов
0
74
09:25 19.05.2021
Манижа вышла в финал «Евровидения-2021»
0
91
09:20 19.05.2021
Россия выступила с инициативой стать посредником в обсуждении демаркации границы Армении и Азербайджана
0
85
09:05 19.05.2021
Руководство ХАМАСа утверждает, что не готово к прекращению ударов по Израилю
0
108
09:00 19.05.2021
В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае
0
112
08:59 19.05.2021
Центральный детский магазин на Лубянке опечатали за нарушения противоэпидемических мер
0
104
08:53 19.05.2021
Водителям напомнили о штрафе на полмиллиона рублей
0
199
08:39 19.05.2021
Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей депутата Мосгордумы от «Яблока» Сергея Митрохина
0
136
08:27 19.05.2021
За последние 12 часов по Израилю выпущено 50 ракет
0
146

Возврат к списку