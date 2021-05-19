За 10 лет в Москве привели в порядок 1 600 объектов культурного наследия - Собянин
09:59 19.05.2021
В 2021 году московские власти и реставраторы планируют завершить восстановление примерно 100 памятников культуры и архитектуры, среди них ГЭС-2 на Болотной набережной, флигель Городской усадьбы Д.Ф.Новикова – А.Н.Давыдова на Большой Ордынке, городская усадьба Соколовых-Сибиряковых в Вознесенском переулке и несколько павильонов ВДНХ. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за 10 лет в мегаполисе привели в порядок 1 600 объектов культурного наследия. В результате количество московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в 5 раз, а доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95%. «Ежегодно в апреле-мае мы проводим Дни исторического и культурного наследия – экскурсии по уникальным памятникам Москвы, большинство из которых в обычное время закрыты для свободного посещения, - также сообщил мэр в своем блоге. - Например, здания посольств зарубежных стран. Нынешней весной ценители московской старины смогут побывать на экскурсиях сразу по нескольким памятникам, которые никогда ранее не открывались для свободного посещения. Либо прошли через масштабные реставрационные работы».
Впервые для посещения москвичей будет открыта городская усадьба Г.А.Каратаевой – И.В.Морозова в Леонтьевском переулке, 10, где когда-то находилось немецкое посольство - отсюда утром 22 июня 1941 года немецкий посол фон Шуленбург отвез в Кремль ноту об объявлении войны Советскому Союзу. Также можно будет посетить доходный дом купца В.Е.Быкова по адресу: 2-я Брестская ул., д. 19/18, стр.1 - один из самых известных образцов московского модерна созданный по проекту архитектора Льва Кекушева. Сведения об экскурсионной программе Дней исторического и культурного наследия можно найти на сайте «Узнай Москву».
НОВОСТИ
- 10:00 19.05.2021
- На Украине хотят приобрести аналог «Железного купола»
- 09:32 19.05.2021
- В китайском Шэньчжэне по неизвестной причине накренился один из самых высоких в стране небоскребов
- 09:25 19.05.2021
- Манижа вышла в финал «Евровидения-2021»
- 09:20 19.05.2021
- Россия выступила с инициативой стать посредником в обсуждении демаркации границы Армении и Азербайджана
- 09:05 19.05.2021
- Руководство ХАМАСа утверждает, что не готово к прекращению ударов по Израилю
- 09:00 19.05.2021
- В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае
- 08:59 19.05.2021
- Центральный детский магазин на Лубянке опечатали за нарушения противоэпидемических мер
- 08:53 19.05.2021
- Водителям напомнили о штрафе на полмиллиона рублей
- 08:39 19.05.2021
- Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей депутата Мосгордумы от «Яблока» Сергея Митрохина
- 08:27 19.05.2021
- За последние 12 часов по Израилю выпущено 50 ракет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать