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В ФРГ при ремонте плитки на парковке нашли 8-метровый туннель, ведущий к банку

12:05 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочие, перекладывавшие плитку на парковке у германского банка Volksbank в городе Шпенге (север ФРГ), обнаружили туннель, ведущий к зданию финансового учреждения. Об этом сообщило в среду издание "Шпигель".

По его информации, плитка на парковке просела в пятницу, 14 мая, что привлекло внимание городских служб. Рабочие предположили, что в этом месте прорвало трубу. В понедельник они принялись устранять проблему и обнаружили туннель длиной порядка 8 метров и шириной около метра, который начинался из трансформаторной будки.

Представитель Volksbank предположил, что злоумышленники хотели совершить ограбление 23 мая, в воскресенье, когда банк будет закрыт для посетителей, а католики и протестанты в ФРГ будут отмечать Троицын день.

Полиция ведет поиск преступников.

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