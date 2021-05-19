Названы основные причины стресса россиян - исследование

11:05 Источник: РБК

По сравнению с прошлым годом количество россиян, испытывавших стресс, снизилось, однако таких все равно больше 50% опрошенных, следует из исследования холдинга «Ромир» (есть у РБК).

Если в пандемийном 2020 году о стрессе говорили 79% опрошенных, то в начале 2021 года утвердительно на вопрос о стрессе ответили 55% респондентов.

Причем сильнее подвержены стрессу россияне до 40 лет — 61%, а люди старшего возраста беспокоятся меньше и в категории от 51 до 74 лет уровень стресса падает до 42%.

Россиян в наибольшей степени беспокоят: инфляция и рост цен — 62%; низкие зарплаты — 56%; кризис в экономике — 30%; рост безработицы — 27%; социальное расслоение — 25%.