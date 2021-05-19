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НОВОСТИ

Число заражений covid-19 в мире превысило 164 млн

11:32 19.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Число заражений коронавирусом в мире превысило 164 миллиона, — утверждает американский Университет Джонса Хопкинса.

Жертвами пандемии стали более 3 миллионов 400 тысяч человек.  Эхо Москвы

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