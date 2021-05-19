Роскосмос выставил на продажу спускаемую капсулу космического корабля «Союз»

12:00 Источник: Эхо Москвы

Роскосмос впервые выставил на публичную продажу спускаемую капсулу космического корабля «Союз». На ней в 2018 году вернулся с орбиты экипаж МКС.

Объявление, размещённое госкорпорацией, появилось на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической промышленности компании Главкосмос. Состоятельным людям предложено купить капсулу аппарата «Союз». Оставить заявку можно на портале. Модуль, выставленный на продажу, может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику, рекламирует капсулу Роскосмос. На ней осенью 2018 года на Землю вернулись российский космонавт Олег Артемьев, астронавты НАСА Эндрю Фостейл и Ричард Арнольд. Они успешно приземлились в Казахстане. В соцсетях предложение Роскосмоса встретили с иронией, в твиттере пользователи шутят, что госкорпорация собирает средства на лунный модуль. В конце прошлого года Дмитрий Рогозин рассказал, что в России началось производство первых модулей сверхтяжёлой ракеты для полёта к Луне, куда космонавтов хотят отправить в 2028 году. Впрочем, позже глава Роскосмоса дал понять, что не считает лунную программу приоритетом и Россия в гонке с США участвовать не намерена.

США при Дональде Трампе объявляли о намерении высадить астронавтов на Луну в 2024 году. После смены президента Аэрокосмическое агентство признало нереалистичными планы из-за нехватки финансирования в последние годы. Эхо Москвы