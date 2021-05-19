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НОВОСТИ

Госдума приняла закон о денонсации Договора по открытому небу

11:00 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в среду на заседании единогласно приняла внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Как указано в пояснительных материалах, причиной для денонсации ДОН послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

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