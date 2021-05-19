В России выявили 7 920 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 920, это минимальный показатель с 6 мая. Общее число заболевших увеличилось до 4 965 676, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,16%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 561. Всего уже выздоровели 4 581 787 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 92,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 390 против 364 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 116 965 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,36%, следует из данных штаба.