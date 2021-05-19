Посол Украины в ФРГ возмутился вынесением в Бундестаг вопроса об отношениях с Россией

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник возмутился тем, что фракция Левой партии (ЛП) в Бундестаге предложила обсудить в парламенте свою резолюцию, призывающую к улучшению отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.

"Постыдно, что фракция Левой партии злоупотребляет темой 80-летней годовщины нападения Германии на СССР и цинично использует ее, чтобы приглушить агрессию России против Украины", - написал дипломат в среду в "Твиттере". По его мнению, "тем самым происходит глумление над 8 млн украинских жертв нацистов".

Бундестаг во второй половине дня в среду обсудит резолюцию ЛП под названием "80 лет со дня нападения Германии на Советский Союз - за политику разрядки в отношении России и новую эру разоружения". На дискуссии отводится полчаса. Парламентарии от Левой партии призывают в резолюции правительство ФРГ использовать 80-летнюю годовщину нападения нацистской Германии на СССР как повод "начать переговоры с целью заключения германо-российского соглашения для достижения примирения и укрепления дружбы" между ФРГ и РФ.

С точки зрения депутатов фракции, кабмин в рамках НАТО и ЕС должен прилагать более активные усилия в деле разоружения и контроля над вооружениями. Кроме того, они требуют усиления сотрудничества между Евросоюзом и ЕАЭС для проработки концепции создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Фракция ЛП выступает против экономических санкций в отношении РФ и призывает к "европейской зеленой сделке" с Россией, то есть кооперации в области охраны окружающей среды.