Посол Украины в ФРГ возмутился вынесением в Бундестаг вопроса об отношениях с Россией
12:20 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник возмутился тем, что фракция Левой партии (ЛП) в Бундестаге предложила обсудить в парламенте свою резолюцию, призывающую к улучшению отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
"Постыдно, что фракция Левой партии злоупотребляет темой 80-летней годовщины нападения Германии на СССР и цинично использует ее, чтобы приглушить агрессию России против Украины", - написал дипломат в среду в "Твиттере". По его мнению, "тем самым происходит глумление над 8 млн украинских жертв нацистов".
Бундестаг во второй половине дня в среду обсудит резолюцию ЛП под названием "80 лет со дня нападения Германии на Советский Союз - за политику разрядки в отношении России и новую эру разоружения". На дискуссии отводится полчаса. Парламентарии от Левой партии призывают в резолюции правительство ФРГ использовать 80-летнюю годовщину нападения нацистской Германии на СССР как повод "начать переговоры с целью заключения германо-российского соглашения для достижения примирения и укрепления дружбы" между ФРГ и РФ.
С точки зрения депутатов фракции, кабмин в рамках НАТО и ЕС должен прилагать более активные усилия в деле разоружения и контроля над вооружениями. Кроме того, они требуют усиления сотрудничества между Евросоюзом и ЕАЭС для проработки концепции создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Фракция ЛП выступает против экономических санкций в отношении РФ и призывает к "европейской зеленой сделке" с Россией, то есть кооперации в области охраны окружающей среды.
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